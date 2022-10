Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le voile se lève sur ce raté de Campos cet été

Alors que Christophe Galtier avait réclamé le recrutement d’un avant-centre, Luis Campos a échoué cet été. Le conseiller football s’est notamment heurté à la réticence de Manchester United dans le dossier Marcus Rashford. Le PSG partait de trop loin.

Au cours du dernier mercato estival, Luis Campos aurait fait des pieds et des mains en coulisse afin de dénicher un attaquant de pointe pour remplacer Arnaud Kalimuendo, comme Christophe Galtier l’avait réclamé. Cependant, pour satisfaire l’entraîneur du PSG, les tentatives du conseiller football Luis Campos n’ont mené à rien et notamment avec Marcus Rashford.

En effet, Marcus Rashford aurait repoussé les avances du PSG comme Fabrizio Romano l’a souligné ces dernières heures. Pour le plus grand bonheur d’Erik Ten Hag. « Dès le premier jour, j'ai eu très envie de travailler avec lui. J'ai vu son statut et je savais déjà l'impact qu'il pouvait avoir et son potentiel ». a confié Erik Ten Hag à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports en marge du derby de Manchester qui aura lieu dimanche à 15h.

