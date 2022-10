Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de théâtre pour la vente du club, le feuilleton est relancé

Publié le 6 octobre 2022 à 21h15

Dan Marciano

Depuis avril 2021, l'ASSE est officiellement en vente. Des candidats se sont présentés à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ces derniers mois, mais aucun accord n'a été trouvé. Alors que le club est mal en point sur le domaine sportif, les supporters s'impatientent. Mais une éclaircie est apparue dans ce dossier ces dernières heures.

Ces dernières années, l'ASSE est passée proche de passer sous pavillon américain. En 2018, la société Peak 6 avait entamé des négociations avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour racheter le club stéphanois, mais l'opération n'avait vu le jour.

Mercato - FC Nantes : Surprise, Kombouaré a recruté un crack de l'ASSE https://t.co/SVCKhn2NOY pic.twitter.com/xo5KQxxEW6 — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Le dossier au point mort depuis plusieurs mois

Dernièrement, il a été aussi question d'un intérêt de David Blitzer pour l'ASSE. Co-propriétaire de Crystal Palace, cet homme d'affaires américains avait envoyé une délégation à Saint-Etienne pour visiter les installations du club. Mais là encore, les discussions n'avaient pu aboutir à un accord.

Un repreneur américain prêt à racheter l'ASSE ?