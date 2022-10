Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi lâche une réponse fracassante à Laporta pour un retour au Barça

Publié le 6 octobre 2022 à 20h15

Dan Marciano

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi aurait récemment été contacté par le FC Barcelone pour évoquer un possible retour au Camp Nou. Mais concentré sur ses objectifs avec le club parisien, mais aussi sur la prochaine Coupe du monde, l'international argentin aurait repoussé sa décision à 2023, même s'il ne fermerait pas la porte à un départ.

Plus d'un an après, le FC Barcelone rêve toujours de Lionel Messi. Parti au PSG en août 2021, l'international argentin demeure toujours l'un des grands objectifs de Joan Laporta, qui aurait pris son téléphone pour le contacter directement et évoquer un possible retour en Catalogne.

« Au Barça, on sait faire des miracles »

Pour le vice-président du FC Barcelone, l'opération est viable économiquement. « Économiquement, c'est possible, car cela serait gratuit. Au Barça, on sait faire des miracles » a déclaré Eduard Romeu ce jeudi au sujet de Lionel Messi.

