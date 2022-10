Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Courtisé par le Barça, Messi donne son feu vert

Publié le 6 octobre 2022 à 18h00

Thomas Bourseau

Se trouvant dans la dernière année de son contrat au PSG, Lionel Messi pourrait ne pas le prolonger afin de choisir de revenir au FC Barcelone d’après la presse catalane. Xavi Hernandez aurait même été joint par l’Argentin, mais cette opération résiderait entre les mains de son père et représentant Jorge.

Lionel Messi se trouve dans l’ultime année de son contrat au PSG. De quoi inciter Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain, à révéler lors d’une interview accordée à RMC Sport dernièrement, qu’il aimerait prolonger voir Messi au club parisien jusqu’à l’expiration de son propre engagement, à savoir jusqu’en juin 2025.

Xavi contacté par Messi qui serait emballé par un retour

Cependant, il se pourrait bien que Lionel Messi finisse par plier bagage à la prochaine intersaison en prenant la direction du FC Barcelone. C’est en effet sur ce dossier que Joan Laporta travaillerait sans relâche en coulisse d’après ARA . De son côté, Lionel Messi serait particulièrement emballé par l’idée de retrouver le FC Barcelone une fois que son contrat sera arrivé à expiration en juin prochain au PSG. D’ailleurs, en coulisse, Messi aurait même sondé Xavi Hernandez en marge d’un éventuel retour. Ce qui aurait, d’après des sources du vestiaire blaugrana, honoré l’entraîneur du FC Barcelone bien que ce dernier soit contraint de prendre une grande décision sur la nécessité de rapatrier Messi pour une si courte durée alors qu’en parallèle, le club culé est en pleine reconstruction.

Mercato - PSG : Messi en grande difficulté après son transfert ? https://t.co/J3mile48dj pic.twitter.com/Nrxc9OtQjq — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Jorge Messi, un obstacle pour le FC Barcelone ?