Mercato - PSG : L'incroyable confidence de Leo Messi sur son calvaire à Paris

Publié le 7 octobre 2022 à 08h30

Bernard Colas

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021, Lionel Messi n’a pas eu une adaptation facile dans la capitale. Interrogé par Star+, l’Argentin reconnaît que ses premiers pas en France ont été compliqués pour lui, citant un exemple qui témoigne du changement de vie complexe de la famille Messi, qui avait jusqu’ici toujours vécu à Barcelone.

Faute de prolongation au FC Barcelone, Lionel Messi a quitté la Catalogne à l’été 2021, direction le PSG. Un changement de taille pour celui qui évoluait chez les Blaugrana depuis son enfance. Sur le plan sportif, cela n’a donc pas été simple pour Messi, auteur de prestations irrégulières sous le maillot du PSG. Mais d’un point de vue personnel aussi, Lionel Messi a souffert dans la capitale.

« Je me souviens les avoir laissés à l'école et être partie en pleurant »

Contraint de repartir à zéro à Paris, Lionel Messi raconte son adaptation compliquée dans la capitale française. « Les enfants sont ceux qui se sont le mieux adaptés. C'était la chose qui nous inquiétait le plus et c'était la chose la plus facile de toutes , raconte Messi dans un entretien accordé à ESPN . Pour eux, commencer l'école, se faire de nouveaux amis, c'était très normal, très simple. Nous avons beaucoup souffert pour cela. Je me souviens les avoir laissés à l'école et être partie en pleurant, en souffrant pour eux, et la vérité, c'est qu’on s’est pris la tête pour rien parce que c'était spectaculaire. À Barcelone, nous avions fait notre vie, mais il n'est pas facile d'arriver dans un nouvel endroit avec une langue différente. Nous pensions qu'ils allaient passer un mauvais moment et ce n'était pas du tout le cas, bien au contraire. »

