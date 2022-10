Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grosses bombes sont lâchées en Espagne sur Lionel Messi

Publié le 7 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Pleinement concentré sur la Coupe du Monde qui arrive, Lionel Messi refuse de se positionner actuellement concernant son avenir. D'autres en parlent pourtant à sa place. En effet, les rumeurs sont d'ailleurs nombreuses pour le numéro 30 du PSG, dans sa dernière année de contrat. Le flou est donc total concernant son futur club et du côté de l'Espagne, on a lâché de grandes révélations à propos de Messi.

Joueur du PSG, Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat. La menace plane donc à propos d'un possible départ libre à l'issue de cette saison. Une opportunité qui n'a pas échappé au FC Barcelone, intéressé à l'idée de rapatrier La Pulga. A quoi faut-il alors s'attendre pour l'avenir du septuple Ballon d'Or ? De nombreuses rumeurs apparaissent chaque jour et en Espagne, Manu Sainz a fait de très grosses révélations concernant la suite de la carrière de Lionel Messi, qui pourrait visiblement s'écrire loin du PSG.

Le pacte Messi-PSG

Et le journaliste pour AS a tout d'abord révélé l'existence d'un pacte entre Lionel Messi et le PSG. Un pacte qui permettrait à l'Argentin... de partir en janvier lors du mercato hivernal. « Messi a un accord avec le PSG : s'il veut partir après le Mondial, durant le mercato hivernal, il peut partir. Il a un pacte. Dès que le Mondial se termine, Messi peut faire ce qu'il veut de son avenir », a-t-il lâché.

Pas de prolongation pour Messi