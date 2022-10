Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La vérité est dévoilée au grand jour pour Aubameyang

Publié le 9 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival de 2023, il se pourrait que le PSG jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang selon Foot Mercato comme le média l’affirmait vendredi. Néanmoins, cette information a depuis été démentie par deux fois.

À peine arrivé, déjà reparti ? Arrivé libre de tout contrat au FC Barcelone à l’hiver dernier, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas fait long feu au Barça puisqu’avec notamment le transfert de Robert Lewandowski à la dernière intersaison, le Gabonais a été invité à aller voir ailleurs. Transféré à Chelsea et ce, jusqu’en juin 2024, Aubameyang pourrait déjà être sur le départ… pour le PSG ? Déjà, à l'été 2017, le président Nasser Al-Khelaïfi avait tenté sa chance selon le principal intéressé. « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. S’il voulait me recruter ? Oui, exactement ».

Le PSG prêt à miser sur Aubameyang ?

Vendredi, Foot Mercato a lâché une véritable bombe en expliquant que les dirigeants du PSG caresseraient le désir d’éventuellement mettre la main sur Pierre-Emerick Aubameyang lors du prochain mercato estival, l’attaquant étant une option prise en considération par le PSG. De son côté, le nouveau numéro 9 de Chelsea serait également emballé par cette option lorsque les Blues ne lui fermeraient pas la porte.

Aubameyang, finalement pas dans le viseur du PSG ?