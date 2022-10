Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va recruter deux joueurs pistés par Campos

Publié le 8 octobre 2022 à 19h30

Thomas Bourseau

Sur le marché des transferts, bien que nous ne soyons pas en période de mercato, Luis Campos serait particulièrement actif. Le conseiller football du PSG se serait d’ailleurs lancé sur les traces de Jude Bellingham et d’Endrick. Cependant, le Real Madrid aurait pris une sérieuse longueur d’avance dans ces dossiers, au point d’être proche de les boucler ?

Dans les prochaines semaines, il se pourrait que Luis Campos soit considérablement actif en coulisse dans le cadre du mercato estival de 2023 ou pour des dossiers plus lointains, à savoir pour l’été 2024. En effet, le conseiller football du PSG aurait la ferme intention d’avoir son mot à dire pour deux dossiers : Jude Bellingham et Endrick.

Le PSG s’invite à la fête pour Jude Bellingham

Pour ce qui est de Jude Bellingham, le PSG aurait fait irruption dans la course de la pépite de 19 ans du Borussia Dortmund, international anglais très convoité sur le marché des transferts. Selon Média Foot , Antero Henrique serait parti à la pêche aux renseignements pour Bellingham bien que Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United et surtout le Real Madrid soient sur les rangs. Et en effet, la Casa Blanca serait le réel obstacle du PSG pour le transfert de Jude Bellingham, sous contrat jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund.

Le Real Madrid proche du but pour Bellingham ?

Sur son compte Twitter , Ramon Alvarez de Mon a fait un point sur le feuilleton Jude Bellingham. D’après les informations divulguées par le journaliste de Marca , de Gol et d’ Ok Diario, le Real Madrid serait particulièrement proche de boucler le transfert de Bellingham après un travail de plusieurs années. De quoi mettre une grosse pression sur Luis Campos et le PSG. Le Real Madrid serait également bien placé pour Endrick.

Même son de cloche pour Endrick ?

Né en juillet 2006, Endrick figurerait dans les petits papiers du PSG, mais ne pourrait pas débarquer en Europe avant de souffler sa 18ème bougie à l’été 2024. Et à l’instar de Jude Bellingham, il semblerait que le Real Madrid soit considérablement proche d’un accord total pour le transfert de l’attaquant de Palmeiras.