Mercato - PSG : Un géant se retire, le feuilleton Nkunku relancé ?

Publié le 8 octobre 2022 à 15h00

Thomas Bourseau

Alors qu’une clause libératoire de 60M€ serait incluse dans son contrat au RB Leipzig, il semblerait certain que Christopher Nkunku se dirigera vers Chelsea l’été prochain malgré l’intérêt du PSG. Initialement dans le coup, le Bayern Munich n’aurait eu d’autre choix que de se retirer en raison des conditions de ladite clause.

Le Paris Saint-Germain, sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos, semblerait formuler un intérêt pour Christopher Nkunku. Ex-titi parisien, l’international français a quitté le PSG à l’été 2019 pour le RB Leipzig où il flambe depuis jusqu’à être nommé meilleur de Bundesliga la saison passée. Alors que son nom commençait à revenir insistance sur le marché des transferts, le RB Leipzig l’a blindé en juin 2022 en prolongeant son contrat jusqu’à l’été 2027.

Le Bayern Munich OUT pour Nkunku ?

Cependant, lors des négociations pour ladite prolongation de contrat, une clause libératoire fixée à 60M€ semble avoir été convenue entre le clan Nkunku et le comité de direction du RB Leipzig. De quoi animer le marché des transferts dernièrement. Néanmoins, en raison de cette clause en question, le Bayern Munich ne serait plus un prétendant sérieux pour le transfert de Christopher Nkunku. Habitué à mettre la main sur les grands talents de Bundesliga, le club bavarois refuserait finalement d’user des grands moyens pour recruter Nkunku. Et d’après Sport BILD , la cause résiderait dans la présence de la clause libératoire de 60M€ dans le contrat du Français à Leipzig qui ne s’appliquerait pas aux clubs de Bundesliga.

Le PSG distancé par Chelsea