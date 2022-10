Foot - Mercato

Mercato : La grande annonce du Barça sur le transfert de Griezmann

Publié le 8 octobre 2022 à 14h10

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann était au coeur d’un désaccord économique entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid sur les conditions de l’option d’achat figurant dans son prêt. Et depuis le début de la saison, son temps de jeu était alors limité. Cependant, un accord aurait finalement été trouvé et Xavi Hernandez a confirmé la tendance.

Depuis le début de la saison, en raison d’un imbroglio financier entre l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone sur les conditions de l’option d’achat de 40M€ incluse dans le prêt convenu entre les deux parties en 2021, Antoine Griezmann devait la plupart du temps se contenter de 30 minutes de jeu afin que ladite option ne soit pas automatiquement activée.

Un terrain d’entente finalement trouvé pour un transfert de Griezmann pour 20M€

Ces dernières heures, que ce soit Marca ou AS , les deux quotidiens madrilènes ont affirmé qu’un terrain d’entente économique aurait été trouvé entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid sur le montant de l’opération totale pour Antoine Griezmann. En effet, contre un chèque de 20M€ sans compter divers bonus, va être fourni au Barça pour boucler une fois pour toute cette opération, bien loin des 40M€ initiaux.

« Le club me dit qu'ils ont trouvé un accord »