Mercato - FC Nantes : Kombouaré viré, il lâche une terrible confidence

Publié le 8 octobre 2022 à 12h00

Thibault Morlain

Aujourd’hui sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré voit le danger se rapprocher. En effet, les résultats des Canaris ne sont pas les meilleurs depuis le début de la saison. Par conséquent, la menace plane, d’autant plus que Waldemar Kita a déjà montré qu’il pouvait rapidement se séparer de ses entraîneurs. D’ailleurs, Kombouaré sait très bien ce qui peut l’attendre…

Ces dernières années, les entraîneurs se sont succédés sur le banc du FC Nantes. Aujourd’hui, c’est Antoine Kombouaré qui est en poste chez les Canaris et la saison dernière, les résultats ont été plutôt bons avec notamment une victoire en Coupe de France. Mais voilà que les performances ne suivent pas cette saison. De quoi alors mettre Kombouaré en danger ?

Rendez-vous en novembre

Dernièrement, L’Equipe faisait le point concernant la situation d’Antoine Kombouaré. Il était alors expliqué que l’entraîneur du FC Nantes n’était pas forcément en danger dans l’immédiat. En effet, Waldemar Kita serait plutôt derrière Kombouaré. En revanche, un point devrait être fait en novembre lors de la trêve pour la Coupe du Monde.

« J’ai accepté dès le début la règle : tu viens et à tout moment, tu peux être viré »