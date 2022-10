Foot - Mercato

Mercato : La presse espagnole confirme un coup de tonnerre pour Griezmann

Publié le 7 octobre 2022 à 22h30

Dan Marciano

Le calvaire d'Antoine Griezmann est sur le point de prendre fin à en croire la presse espagnole. Un accord aurait été trouvé entre le FC Barcelone et l'Atlético au sujet du transfert de l'international français. Le joueur devrait s'engager jusqu'en 2026 avec le club madrilène, qui versera un peu plus de 20M€ dans ce dossier.

Depuis le lancement de la saison, Antoine Griezmann vivait un calvaire. Refusant de lever l'option d'achat fixée à 40M€, l'Atlético se contentait d'offrir des bouts de matchs à l'international français, qui appartenait au FC Barcelone, afin d'éviter qu'il ne remplisse les conditions fixées dans le contrat de prêt. Un conflit s'en est suivi entre les deux équipes, avec au milieu le joueur tricolore, impuissant face à cette situation. Mais à l'approche de la prochaine Coupe du monde, Griezmann peut respirer.

Mercato : Le calvaire de Griezmann enfin terminé ? https://t.co/mikM9WaDK8 pic.twitter.com/72o2IaAXki — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Accord trouvé entre le Barça et l'Atlético

Selon les informations de Marca , l'Atlético et le FC Barcelone aurait fini par trouver un accord et le signer. Antoine Griezmann devrait finalement s'engager avec les Colchoneros jusqu'en 2026. Le club catalan se débarrasse ainsi d'un contrat important. Le club madrilène trouve également son compte puisque le transfert est estimé à 20M€ + 2M€ de bonus. Bien inférieur aux 40M€ précédemment cités. Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone avait apporté son soutien à Griezmann.

« Nous connaissons l'importance de Griezmann au sein de l'équipe »

« Je me suis toujours comporté comme j'avais compris que je devais le faire et, je me réfère aux faits. À partir de là, nous connaissons l'importance de Griezmann au sein de l'équipe et nous espérons qu'il pourra continuer à s'améliorer et à grandir, parce qu'il est sur cette voie (...) J'ai une grande confiance en mes joueurs et en l'équipe, parce que je vois évidemment qu'ils grandissent et qu'ils se battent pour nos objectifs » avait déclaré l'entraîneur de l'Atlético.

Griezmann titulaire face à Gérone

Titulaire lors de la dernière rencontre de Ligue des champions face à Bruges (défaite 2-0), Antoine Griezmann pourrait enchaîner face à Gérone ce samedi. Après le derby face au Real Madrid le 18 septembre dernier, l'international français pourrait connaître une nouvelle titularisation en Liga. Une nouvelle aventure commence pour le champion du monde 2018.