Mercato : C’est confirmé, le calvaire de Griezmann est terminé

Après avoir été contraint d’attendre la 63ème minute pour entrer en jeu à chaque match, Antoine Griezmann va enfin voir sa situation évoluer. Un accord serait proche d’être trouvé entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone pour un transfert à hauteur de 20M€, ce qui signifie que le calvaire de l’international français est terminé.

Antoine Griezmann aura vécu un début de saison cauchemardesque. Après une saison très difficile sur le plan sportif, l’international français était plus déterminé que jamais à inverser la tendance. Mais en raison d’un imbroglio entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, Griezmann a vu son temps de jeu diminuer.

Chaque match, Antoine Griezmann devait attendre la 63ème minute pour entrer. Une frustration énorme, surtout que sur le rectangle vert, le champion du monde 2018 semblait en jambes. Heureusement pour le meneur de jeu de l’équipe de France, sa situation devrait changer.

Atletico Madrid and Barcelona are finally close to reach an agreement for Antoine Griezmann. Final fee will be around €20m, plus add-ons now being discussed. 🚨🇫🇷 #AtletiThe two clubs will go for this solution and won’t wait until June. Antoine, happy to stay. pic.twitter.com/GwFY5b8koL