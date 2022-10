Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse italienne sur Rabiot et le PSG

Publié le 7 octobre 2022 à 19h30

Dan Marciano

Formé au PSG, Adrien Rabiot pourrait bien faire son retour dans la capitale si l'on en croit les informations de la presse italienne. Lié à la Juventus jusqu'en juin prochain, le milieu de terrain ne fermerait pas la porte à un départ en France, notamment si le club transalpin ne lui offre pas un nouveau contrat à la hauteur de ses envies.

Parti en 2019 du PSG, Adrien Rabiot a laissé le souvenir d'un joueur talentueux, mais aussi exigeant, prêt à tout pour obtenir ce qu'il souhaite. Il n'avait pas hésité lors de son passage parisien à brandir la menace d'un départ si son club ne parvenait pas à se renforcer et s'il devait, à terme, occuper un rôle de sentinelle. Le milieu de terrain, l'un des rares joueurs formés au club à avoir gravi les échelons jusqu'à l'équipe première, avait obtenu gain de cause, mais avait finalement pris la décision de quitter le PSG durant l'été 2019. Direction la Juventus pour Adrien Rabiot et sa mère, qui gère ses intérêts avec une autorité déconcertante.

Rabiot en fin de contrat avec la Juventus

En Italie, Adrien Rabiot a continué sa progression, malgré quelques mises à l'écart. Même s'il n'a toujours pas fait l'unanimité à la Juventus, le milieu de terrain a continuer à réaliser des prestations, qui lui ont permis d'être appelé en équipe de France. Alors que son contrat expire en juin prochain, Rabiot devrait prochainement s'entretenir avec ses dirigeants afin de savoir les plans pour l'avenir. Selon Il Corriere di Torino , Véronique Rabiot devrait prendre en main ce dossier et pourrait avoir le dernier mot.

Son entourage prêt à solliciter le PSG ?

En cas de désaccord, plusieurs options sont sur la table selon le quotidien proche de la Juventus. Un retour au PSG ne serait pas écarté par l'entourage d'Adrien Rabiot, qui verrait d'un bon œil un retour en France. Reste à savoir si Luis Campos, qui a accueilli de nombreux milieux de terrain lors du dernier mercato estival, acceptera d'entamer des discussions avec la mère de l'international français, annoncé aussi proche d'un départ en Premier League.

L'option Premier League ne serait pas écartée

Proche de Manchester United lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot ne resterait pas, non plus, insensible à un départ en Angleterre. Pour rappel, l'international français avait porté les couleurs de Manchester City lors de sa formation entre juillet 2008 et janvier 2009. Agé de 27 ans, il aurait gardé une belle côte en Premier League et pourrait renforcer le contingent français. Le feuilleton Rabiot n'est pas près de connaître son dénouement.