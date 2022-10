Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est définitivement fixé pour le transfert de Nkunku

A la recherche d’un attaquant, le PSG s’est positionné sur Christopher Nkunku, son ancien joueur. Cependant, l’international français se rapproche de Chelsea qui serait proche de boucler l’affaire. Un temps intéressé, le Bayern Munich n’aurait pas pu lever l’option d’achat fixée à 60M€ puisque les conditions diffèrent pour le club bavarois.

C’est une certitude, le PSG devrait recruter en attaque lors du prochain mercato. L’été dernier, Luis Campos s’est positionné sur plusieurs dossiers mais le Portugais n’est pas parvenu à faire venir un buteur. Christopher Nkunku faisait notamment partie des pistes du conseiller sportif du PSG.

Cependant, malgré l’intérêt du PSG, Christopher Nkunku devrait filer ailleurs. Même s’il a prolongé son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2026, l’international français ne devrait pas rester éternellement en Allemagne. Comme l’explique la presse allemande, Christopher Nkunku aurait déjà passé sa visite médicale avec Chelsea.

TRUE✅ the release clause of Christopher Nkunku (€60 Mio) is not valid for @FCBayern. He is expected to be a Player of @ChelseaFC in 2023 #EnglischeWoche @BILD_Sport @FCBayern @RBLeipzig pic.twitter.com/QpmI48stSF