Mercato - PSG : Blanc lâche une grande révélation sur Adrien Rabiot

Publié le 8 octobre 2022 à 22h15

Hugo Chirossel

Formé au Paris Saint-Germain, l’histoire d’Adrien Rabiot au sein du club de la capitale s’était très mal terminée. Refusant de prolonger, l’international français avait été mis de côté pendant plusieurs mois, avant de s’engager libre avec la Juventus. Mais il aurait pu s’en aller plus tôt et était proche de rejoindre l’AS Rome, comme l’a révélé Laurent Blanc.

Adrien Rabiot est l'un des rares joueurs formés au Paris Saint-Germain et qui a réussi à s’y imposer. Après avoir fait ses armes pendant six mois en prêt à Toulouse, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 27 ans était revenu au PSG lors de l’été 2013, année où Laurent Blanc a été nommé au poste d’entraîneur.

Parti libre à la Juventus

L’histoire entre l’international français et le club parisien s’était mal terminée, puisqu’il avait décidé de ne pas prolonger son contrat et de partir libre à la Juventus lors de l’été 2019. Mais il aurait pu s’en aller bien plus tôt que cela. En effet, il était déjà proche de rejoindre la Serie A en 2014, mais à l’AS Rome.

« C’est moi qui le rattrape alors qu’il est tout près de signer à l’étranger »