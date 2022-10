Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mis sous pression par Campos, Hakimi a pris une décision

Publié le 8 octobre 2022 à 11h15

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait eu vent des craintes de l’ancienne direction du Paris Saint-Germain la saison passée vis-à-vis du rythme de vie d’Achraf Hakimi. Ce qui aurait résulté sur le recrutement de Nordi Mukiele et sur, le changement du quotidien du Marocain, de son propre chef.

Il y aura eu deux versions différentes d’Achraf Hakimi la saison passée. En effet, lors de ses premiers mois au PSG, l’international marocain a multiplié les bonnes performances, si bien que son coéquipier et ami Kylian Mbappé ait confié sur Twitter que le Marocain était le meilleur latéral droit du monde. Cependant, lors de la deuxième partie de saison, Hakimi s’est montré plus irrégulier et la direction du PSG aurait en parallèle été alertée par le rythme de vie de sa recrue estivale de 2021 en dehors des terrains et son omniprésence dans le domaine de la mode.

Campos a mis Hakimi sous pression avec le recrutement de Mukiele

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos a voulu imposer une concurrence immédiate à Achraf Hakimi. Ce qui explique notamment le recrutement de Nordi Mukiele selon L’Équipe qui serait le fruit de la réflexion de Campos. Le conseiller football du Paris Saint-Germain voulait mettre une certaine pression sur les épaules de l’international marocain.

Hakimi a changé son train de vie