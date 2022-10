Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à la Vinicius Jr en préparation en coulisses ?

Publié le 8 octobre 2022 à 19h00

Thomas Bourseau

Appréciant le profil du polyvalent et jeune Endrick (16 ans), le PSG garderait un oeil sur son évolution en attendant ses 18 ans et le moment où il pourra quitter Palmeiras et le championnat brésilien. Cependant, ayant pu boucler les dossiers Vinicius Jr et Rodrygo Goes par la même stratégie par le passé, le Real Madrid est prêt à réitérer cette expérience avec Endrick.

Dans les prochaines semaines, il pourrait y avoir du mouvement en coulisse pour une étoile montante du football brésilien. En effet, à tout juste 16 ans, Endrick semblerait avoir plusieurs grosses cylindrées européennes à ses pieds. Cependant, il faudra atteindre qu’il souffle sa 18ème bougie en juillet 2024 pour qu’il puisse quitter le Brésil pour rejoindre le football européen. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone sembleraient d’ores et déjà se disputer ses services.

Le PSG gêné par le Barça et le Real Madrid pour Endrick

À en croire les informations communiquées par Marca ces dernières heures, il devrait très prochainement y avoir du mouvement du côté de Palmeiras dans le cadre de la préparation du transfert d’Endrick. Le club brésilien s’attendrait à diverses offensives de clubs européens. Le PSG, qui cultiverait un intérêt pour l’attaquant de Palmeiras, serait confronté au FC Barcelone et au Real Madrid, également titillés par le profil d’Endrick.

Le Real Madrid veut faire un coup à la Vinicius Jr pour Endrick

Cependant, à l’instant T, il semblerait que ce soit le Real Madrid qui mènerait la danse, au grand dam du PSG et du FC Barcelone. Le champion d’Europe aurait posé les bases de son assaut et compterait boucler cette opération de par sa proximité avec le clan du joueur sur la durée comme ce fut le cas par le passé avec Rodrygo Goes voire avec Vinicius Jr à l’été 2018. Il n’y aurait à l’instant T aucune date de fixée pour ce transfert qui ne pourrait de toute façon n’être effectif qu’à compter de la majorité d’Endrick en juillet 2024.

