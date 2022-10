Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar toujours d'actualité au PSG ?

Publié le 8 octobre 2022 à 17h30

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG aurait étudié la possibilité de transférer Neymar. Mais un départ pourrait revenir sur la table lors des prochains mercato. En effet, le conseiller sportif aurait commencé à se renseigner au sujet de Mykhailo Mudryk, jeune ailier du Shakhtar Donetsk et surnommé le « Neymar ukrainien ». Il pourrait ainsi venir le faire oublier à terme au PSG...

Auteur de 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Neymar est en forme depuis le début de la saison. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui aurait envisagé un départ du Brésilien l’été dernier. Si l’ancien joueur du FC Barcelone est finalement resté au PSG, un transfert pourrait de nouveau être d’actualité l’année prochaine, d’autant plus que les Parisiens commencent à s’intéresser à un profil similaire au sien.

Campos s’intéresse au « Neymar ukrainien »

En effet, Luis Campos se serait renseigné au sujet de Mykhailo Mudryk, d’après les informations de Média Foot . Jeune ailier de 21 ans évoluant au Shakhtar Donetsk, il est surnommé le « Neymar ukrainien » et a déjà marqué à deux reprises lors de cette campagne de Ligue des champions, tout en délivrant deux passes décisives. Le PSG a un peu de retard dans ce dossier, puisque c’est Arsenal qui tiendrait la corde.

« S’il avait un passeport brésilien, il vaudrait 100 millions »