Mercato - PSG : Poussé vers la sortie cet été, Neymar lâche ses vérités sur son retour fracassant

Publié le 6 octobre 2022 à 19h30

Dan Marciano

Lors du dernier mercato estival, certaines rumeurs évoquaient un possible départ de Neymar. L'international brésilien est finalement resté au PSG et se montre très performant. Auteur de onze buts depuis le début de la saison, le joueur est revenu sur sa bonne forme et ses progrès effectués ces derniers mois.

Auteur de onze buts depuis le début de la saison, Neymar est l'homme en forme du PSG. Pourtant, il y a encore quelques mois, son nom était présent dans la rubrique mercato. Arrivé au sein du club parisien, Luis Campos auraient songé à le vendre pour renflouer les caisses parisiennes. Heureusement pour lui et le club de la capitale, Neymar est resté au PSG. Dans un entretien accordé à PSG TV , l'ancienne star du FC Barcelone est revenue sur son début de saison et sur son retour en forme.

« Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau Neymar »

Malgré ses performances majuscules, Neymar n'a pas l'intention de s'enflammer. « Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau Neymar. Je pense que les choses se sont simplement mises en place. Je réalise un très bon début de saison, comme quand je suis arrivé, lors de mes deux ou trois premières années » a-t-il déclaré.

« Je me sens comme un joueur plus complet »

Le joueur, qui a travaillé énormément durant l'intersaison, note, toutefois, certains progrès dans son jeu. « Sur et en dehors du terrain, je suis quelqu’un qui fera tout pour aider mes coéquipiers, pour gagner. Je suis très compétitif. Aujourd'hui, je pense que je me sens comme un joueur plus complet, puisque je peux défendre, attaquer ou marquer des buts, faire des passes décisives, tout ce que vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus complet qu'avant » a-t-il confié.

« Je suis vraiment heureux d'avoir bien commencé la saison »