Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laurent Blanc dévoile les dessous du départ de Coman

Publié le 8 octobre 2022 à 23h15

Hugo Chirossel

C’est un fait désormais bien connu, le Paris Saint-Germain a du mal à faire émerger ses jeunes talents en équipe première. Les exemples de joueurs formés au PSG et qui ont explosé ailleurs se font nombreux. Passé sur le banc parisien entre 2013 et 2016, Laurent Blanc est revenu sur le départ de Kingsley Coman, qu’il avait lancé en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne veut plus voir ses jeunes talents en devenir exploiter leur plein potentiel ailleurs. Dans cette optique, le PSG a mis en place un « Groupe élite » cette saison, afin de permettre à certains de ses éléments prometteurs de pouvoir s’entraîner une fois par semaine avec l’équipe première.

Mercato - PSG : Après le Barça, une nouvelle menace apparaît pour Messi https://t.co/qqfJgaGA0F pic.twitter.com/NUv5Y9eCKo — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Coman a préféré rejoindre la Juventus

Car les exemples de joueurs formés à Paris et qui ont fini par exploser dans d’autres clubs se font nombreux. Cela avait notamment été le cas de Kingsley Coman. Aujourd’hui au Bayern Munich, l’international français avait été lancé en Ligue 1 par Laurent Blanc, alors entraîneur du PSG en 2013.

« J’ai appris qu’il était en fin de contrat quand j’ai commencé à le faire jouer »