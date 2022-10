Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique rêve d'un transfert à 100M€, le Real Madrid prépare un sale coup

Publié le 8 octobre 2022 à 10h00 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 10h07

Bernard Colas

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham s’apprête à affoler le prochain mercato estival. Le nom de l’international anglais circule aux quatre coins de l’Europe, et il a dernièrement été question d’un intérêt du PSG. Cependant, le Real Madrid aurait l’avantage et serait confiant à l’idée de parvenir à ses fins.

Après Erling Haaland, le Borussia Dortmund compte dans ses rangs un autre crack qui va faire parler de lui sur le mercato. À seulement 19 ans, Jude Bellingham enchaîne les prestations convaincantes avec le club de la Rurh et devrait quitter l’Allemagne dans les prochains mois malgré son engagement jusqu’en 2025. Interrogé cette semaine sur l’engouement qu’il suscite, l’international anglais a voulu faire abstraction des nombreuses rumeurs le concernant : « Je pense à ma performance d’aujourd’hui , a-t-il indiqué en zone mixte mercredi après la victoire du BVB contre le FC Séville (4-1). Je ne pense pas à ça. Je ne pense qu'à Dortmund, au défi qui m'attend et aux objectifs du club . »

Le PSG aurait rejoint la course pour Bellingham

Il n’est pourtant pas évident d’avoir la tête légère quand on est suivi par la plupart des mastodontes du Vieux Continent. En Angleterre, le natif de Stourbridge a notamment la cote en apparaissant sur la short-list de Liverpool, Chelsea, Manchester City et United. Dernièrement, il a également été question d’un intérêt du PSG. C’est Antero Henrique, qui occupe un rôle officieux au sein de l’écurie parisienne, qui serait à l’origine d’un premier rapprochement pour le milieu de terrain. Mais le grand favori reste le Real Madrid, prêt à frapper fort pour mettre la main sur un nouveau crack.

Mercato : Le PSG s’embarque dans une guerre totale https://t.co/n7ovu0eoWS pic.twitter.com/OhV6vCLigS — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Le Real Madrid serein