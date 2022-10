Mercato - Real Madrid : Ancelotti fixe une limite à 100M€ pour ce transfert

Foot - Mercato - Real Madrid

Publié le 4 octobre 2022 à 23h45

Hugo Chirossel

Déjà à la recherche du successeur de Luka Modric au milieu de terrain, le Real Madrid a identifié Jude Bellingham comme étant le joueur qu'il lui fallait. En revanche, les Merengue ne comptent pas faire n’importe quoi non plus pour s’attacher ses services. Ils ne souhaiteraient pas aller au-delà de 100M€ pour ce transfert.

Depuis plusieurs années, le Real Madrid renouvelle progressivement son effectif. Dans cette optique, des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrygo et Eduardo Camavinga ont été recrutés très jeunes, avant d’être intégré peu à peu dans le onze de Carlo Ancelotti.

100M€ maximum pour Bellingham

Cet été, les Madrilènes n’ont pas hésité à mettre 100M€ afin de recruter Aurélien Tchouaméni, en provenance de l’AS Monaco. Un scénario qui pourrait se reproduire dans quelques mois. En effet, le Real Madrid est sur la piste de Jude Bellingham et d’après les informations de AS , aurait décidé de ne pas aller au-delà de ce montant pour l’international anglais de 19 ans.

Dortmund ne perd pas espoir