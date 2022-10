Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé, mercato... La guerre est déclarée avec le Real Madrid

Publié le 4 octobre 2022 à 20h10

Pierrick Levallet

S’il a fini par prolonger au PSG, Kylian Mbappé a longtemps été convoité par le Real Madrid la saison dernière. Le club madrilène a fait tout son possible pour attirer l’international tricolore à la Casa Blanca. De ce fait, le PSG a eu de grandes difficultés à étendre l’engagement de Kylian Mbappé. Et ça, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas prêt de l’oublier.

Si les relations entre le PSG et le Real Madrid étaient très bonnes il y a quelques années, elles ne sont clairement plus pareilles depuis un certain temps. Le point de rupture aurait eu lieu au moment où Florentino Pérez voulait fonder la Super League, alors que Nasser Al-Khelaïfi s’était allié à l’UEFA pour contrer ce projet. Mais un autre dossier aurait accentué ces tensions.

En effet, le Real Madrid a fait tout son possible pour recruter Kylian Mbappé la saison dernière, alors qu’il était dans la dernière année de son contrat. De ce fait, le PSG a eu du mal à boucler la prolongation de l’attaquant de 23 ans. Et ça, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas prêt de pardonner au Real Madrid.

