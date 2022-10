Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une piste de Galtier bientôt disponible sur le mercato ?

Publié le 4 octobre 2022 à 18h00

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival alors que Christophe Galtier souhaitait l’embarquer dans ses valises en provenance de l’OGC Nice, Khéphren Thuram est finalement resté sur la Côte d’Azur. Mais il semblerait que son départ des Aiglons soit probable dans les prochains mois…

Longtemps en quête de nouveaux renforts au milieu de terrain durant le mercato estival puisque de nombreux éléments ont été poussés vers la sortie et invités à se trouver un autre club (Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes…), le PSG a finalement attiré Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ainsi que Carlos Soler pour renforcer son entrejeu. Pourtant, au départ, Luis Campos et Christophe Galtier avaient d’autres idées en tête et ont notamment envisagé de faire venir deux autres joueurs évoluant en Ligue 1 : Seko Fofana (27 ans, RC Lens) et Khéphren Thuram (21 ans, OGC Nice).

PSG : Clashé, Galtier pousse un coup de gueule retentissant https://t.co/Jd5kdmMYpG pic.twitter.com/dp7zjIU5E1 — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Thuram bientôt sur le marché ?

Ce dernier, fils de Lilian Thuram et sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OGC Nice, était annoncé comme l’une des pistes les plus chaudes du PSG en début d’été. Christophe Galtier, qui est arrivé du club azuréen pour reprendre le poste de Mauricio Pochettino, souhaitait ensuite faire venir Thuram pour compter dans ses rangs un élément qu’il a fait exploser au plus haut niveau, à Nice. Mais l’opération n’a pas pu se faire au PSG… Média Foot révèle néanmoins ce mardi qu’un départ de Khéphren Thuram reste dans les tuyaux pour les mois à venir, et l’ancien protégé devrait donc se retrouver sur le marché. De bon augure pour le PSG ?

Fofana pressenti pour le remplacer

En effet, comme l’a par ailleurs annoncé Média Foot, l’OGC Nice pourrait mettre le paquet sur Seko Fofana pour pallier cet éventuel départ de Thuram. Et pour rafler la mise avec le robuste milieu de terrain ivoirien du RC Lens, les Aiglons comptent désormais dans leurs rangs un allié de taille : Florent Ghisolfi, l’ancien directeur sportif lensois et très proche de Fofana, qui vient d’être fraichement nommé à l’OGC Nice. Reste à savoir si le PSG profitera de tout ce mouvement pour récupérer Khéphren Thuram.