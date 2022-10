Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre pour l'avenir de Seko Fofana

Publié le 4 octobre 2022 à 14h15

Thibault Morlain

Cet été, Seko Fofana a fait le choix de rester au RC Lens et a même prolongé avec les Sang et Or. Pour autant, le départ de l'Ivoirien pourrait n'être que partie remise. D'ailleurs, un grand rebondissement pourrait dynamiter le feuilleton Fofana. Avec le départ de Florent Ghisolfi vers l'OGC Nice, l'avenir du Lensois pourrait s'écrire sur la Côte d'Azur.

Au terme d'un mercato estival animé, Seko Fofana n'aura pas quitté le RC Lens. L'ivoirien était pourtant courtisé, le PSG étant notamment intéressé. Aucun transfert ne s'est finalement réalisé et Fofana a même prolongé jusqu'en 2025. Mais voilà qu'un départ de Lens pourrait intervenir dans les prochains mois. Pour aller où ?

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Campos a raté ce transfert XXL https://t.co/zV0JKtg4Se pic.twitter.com/hMaqtwtikM — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Direction Nice avec Ghisolfi ?

Alors qu'un retour de flamme du PSG ou un départ vers un autre club européen était évoqué pour Seko Fofana, c'est finalement à l'OGC Nice qu'il pourrait débarquer. En effet, selon les informations de Média Foot , le joueur du RC Lens serait désormais l'une des cibles numéro 1 des Aiglons. La raison ? L'arrivée de Florent Ghisolfi, ancien directeur sportif lensois, à Nice. Les deux hommes étant très proches, cela pèserait dans la balance pour faire venir Fofana dans ses valises.

Fofana pour oublier Thuram ?

Recruter Seko Fofana serait un gros coup pour l'OGC Nice et cela permettrait de pallier un départ d'envergure au milieu de terrain. En effet, l'avenir de Khéphren Thuram s'écrirait loin de la Côte d'Azur. Et c'est donc Fofana qui pourrait venir le remplacer à Nice.