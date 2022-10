Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert à 30M€ de Campos prend forme

Publié le 4 octobre 2022 à 12h30

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG voulait à tout prix recruter Milan Skriniar, mais l'Inter s'est montré intransigeant sur ce dossier. Ayant essuyé des pertes à hauteur de 140M€ la saison dernière, le club italien pourrait être contraint de vendre le défenseur le défenseur de 27 ans en janvier pour éviter un départ à 0€ à l'été 2023.

Lors du dernier mercato estival, le PSG était déterminé à s'offrir les services de Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter s'est montré trop gourmand sur ce dossier. Les Nerazzurri réclamant environ 80M€, quand le PSG offrait 60M€.

Transferts - PSG : Luis Campos a raté un gros transfert à 80M€, voilà pourquoi https://t.co/hZnawkZZbd pic.twitter.com/8VvIuR4kiA — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Le PSG va revenir à la charge pour Skriniar en janvier

Malgré son échec avec Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de boucler son transfert, loin de là. En effet, le club de la capitale envisagerait de revenir à la charge au mois de janvier. Et alors que Milan Skriniar est en fin de contrat le 30 juin, Luis Campos envisagerait de proposer une somme comprise entre 25 et 30 M€, bonus compris, d'après L'Equipe . Et l'Inter pourrait être dans l'obligation d'accepter l'offre du conseiller football du PSG, sous peine de le voir Milan Skriniar partir pour 0€ à l'été 2023.

Campos va lancer une offre de de 25-30M€

Selon les informations de L'Equipe , l'Inter espérait profiter de l'entre-deux mercatos pour prolonger le contrat de Milan Skriniar, qui arrivera à échéance le 30 juin. Toutefois, les Nerazzurri n'ont toujours pas réussi à s'entendre avec leur défenseur slovaque. Et alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier, la direction milanaise pourrait se retrouver dos au mur si elle n'arrive pas à finaliser ce dossier.

L'Inter contraint de vendre Milan Skriniar en janvier ?