Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a raté un gros transfert à 80M€, voilà pourquoi

Publié le 4 octobre 2022 à 10h00

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de recruter un nouveau profil au poste de défenseur central durant le mercato estival, le PSG a finalement raté le coche avec Milan Skriniar. L’Inter Milan a repoussé en boucle les offres de Luis Campos, réclamant au minimum 80M€ pour sa dernière année de contrat. Retour sur ce feuilleton majeur du mercato estival du PSG.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse sur sa quête d’un nouveau défenseur tout au long du mercato estival pour renforcer le PSG, Christophe Galtier affichait son regret de ne pas avoir bouclé ce dossier : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir (…) c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », a confié l’entraîneur du PSG, qui fait donc référence à la piste Milan Skriniar qui a été prioritaire durant l’été.

Mercato - PSG : Luis Campos vise un gros transfert à 30M€ en janvier https://t.co/vp7G9fDWv6 pic.twitter.com/mmVGBvzRsv — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

L’Inter réclamait 80M€ ou rien pour Skriniar

L’EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur la piste Skriniar au PSG, et rappelle que la direction de l’Inter Milan a été intransigeante durant le mercato estival. Malgré la situation contractuelle incertaine de son défenseur dont le bail actuel court jusqu’en 2023, le club nerazzurro s’est permis de repousser des offres allant jusqu’à 60M€ de la part du PSG cet été, réclamait au minimum 80M€ pour envisager une vente de Milan Skriniar. Luis Campos n’a jamais été en mesure (et n’a jamais souhaité) s’aligner sur un tel montant, ce qui explique donc l’échec du conseiller sportif du PSG dans ce dossier pourtant majeur du mercato.

Le PSG va revenir en janvier

Toutefois, L'EQUIPE précise que le PSG n’a pas dit son dernier mot et entend revenir à la charge dès le mois de janvier prochain pour tenter de recruter Milan Skriniar, d’autant que ce dernier n’a toujours pas prolongé à l’Inter Milan. Une offre comprise entre 25 et 30M€ sera formulée par le PSG pour espérer faire cette fois-ci plier l’écurie italienne, qui ne sera plus en position de force étant donné que Skriniar pourrait partir libre en juin prochain. Le décor est planté.