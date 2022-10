Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Al-Khelaïfi prépare un énorme coup avec Sergio Ramos

Publié le 4 octobre 2022 à 09h15

Dan Marciano

En parallèle du recrutement mené par Luis Campos, les responsables du PSG souhaitent blinder leurs cadres, qui pour certains, arrivent en fin de contrat. C'est le cas de Lionel Messi, mais aussi de Sergio Ramos. Arrivé durant l'été 2021, le défenseur espagnol sera libre de négocier avec l'équipe de son choix à partir du mois de janvier, mais le PSG espère le prolonger.

Après le mercato estival, le temps des prolongations ? Selon L'Equipe , le PSG envisage de prolonger le contrat de plusieurs de ses cadres comme Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Lionel Messi. Dans le cas de l'international argentin, aucune décision ne sera prise durant cette année 2021 selon la presse espagnole.

Le retour en forme de Sergio Ramos

En interne, le cas Sergio Ramos sera également abordé dans les prochains mois. Lié au PSG jusqu'en 2023, l'international espagnol pourrait recevoir une offre de prolongation dans les prochains mois selon le journaliste Eduardo Inda. Il faut dire que Sergio Ramos enchaîne les rencontres dans le dispositif à trois défenseurs mis en place par Christophe Galtier.

