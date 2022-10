Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a le champ libre pour boucler sa grande priorité

Publié le 4 octobre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

Ayant fixé sa priorité sur Milan Skriniar cet été, Luis Campos et le PSG entendent bien revenir à la charge dès cet hiver après leur échec lors du mercato estival. D’ailleurs, le club de la capitale pourrait s’appuyer sur les récents mauvais résultats de l’Inter pour convaincre Milan Skriniar de venir.

Après avoir échoué dans le dossier cet été, Luis Campos entend bien revenir à la charge pour Milan Skriniar dès cet hiver. L’Inter n’a toujours pas réussi à prolonger son défenseur de 27 ans, en fin de contrat en juin prochain. De ce fait, le PSG et Luis Campos continueraient de pousser pour attirer le Slovaque dans la capitale. D’ailleurs, le conseiller sportif parisien pourrait s’appuyer sur les récents résultats de l’Inter pour faire pencher la balance en sa faveur dans ce dossier.

Mercato - PSG : Pour le transfert de Skriniar, Campos a un plan XXL https://t.co/mQ95ShE78I pic.twitter.com/wQpWWcMZ2z — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

L’Inter est dans le dur

À en croire les informations divulguées par Le Parisien , le mauvais début de saison de l’Inter pourrait servir au PSG pour convaincre Milan Skriniar. Les Nerazzurri pointent à la neuvième place de Serie A et le Slovaque est loin d’être irréprochable sur cet exercice 2022-2023. En Ligue des champions, les choses ne vont pas mieux pour l’Inter, qui a hérité du groupe le plus compliqué de la saison (Bayern Munich, FC Barcelone, Viktoria Plzeň).

Un mauvais résultat en Ligue des champions va aider Campos pour Skriniar