Une tendance claire se confirme pour ce dossier à 40M€ de Campos

Publié le 3 octobre 2022 à 21h10

Pierrick Levallet

Après avoir essayé d’attirer un nouvel attaquant de pointe cet été, Luis Campos devrait retenter sa chance dans les prochains mois. Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG étudierait toujours la piste menant à Gonçalo Ramos. Un intérêt pour l’attaquant de Benfica qui semble se confirmer, alors que la concurrence est plutôt rude sur le dossier.

Outre son échec dans le dossier Skriniar, Luis Campos souhaitait également mettre la main sur un nouvel attaquant de pointe cet été. Le conseiller sportif du PSG a alors multiplié les pistes et avait placé quelques noms sur sa liste comme ceux de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Cependant, Luis Campos n’a pas réussi à recruter cet attaquant tant convoité cet été. Ainsi, le Portugais ne serait pas vraiment satisfait de son mercato estival. Et pour remédier à cela, il viendrait de relancer l’une de ses pistes de l'été.

Campos active la piste Gonçalo Ramos

Alors que Kylian Mbappé serait déçu de ne pas pouvoir compter sur un avant-centre de métier au PSG, Luis Campos aurait réactivé la piste Gonçalo Ramos d’après la presse portugaise. L’attaquant de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Benfica, est valorisé à 40M€ par le club lisboète. Et cet intérêt semble se confirmer.

