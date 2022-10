Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Redouté, Campos a débloqué un dossier XXL

Publié le 3 octobre 2022 à 18h30

Thomas Bourseau

De par ses performances avec le RB Leipzig et son statut d’international, Christopher Nkunku est devenu le joueur que les grands clubs s’arrachent sur le marché. L’international français pourrait d’ailleurs snober le PSG, son ancien club, distancé par Chelsea qui aurait pris peur de la présence du Paris Saint-Germain.

Christopher Nkunku (24 ans) met le feu au marché des transferts depuis quelques jours et ce, bien que son contrat au RB Leipzig ait été prolongé en juin dernier jusqu’à l’été 2026. Par le biais de ce renouvellement de bail, Nkunku et son agent ont pris le soin d’y inclure une clause libératoire de seulement 60M€ alors que l’international français a été élu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière. De quoi alerter Luis Campos. Le conseiller football du PSG semble apprécier le profil de l’ancien titi parisien.

Craintif du PSG, Chelsea a passé la seconde dans le feuilleton Nkunku

Peut-être même un peu trop au goût de Chelsea. Particulièrement admiratif de la polyvalence de Christopher Nkunku, capable de jouer milieu offensif et attaquant, le club londonien aurait craint la présence du PSG dans le dossier. Témoignant des intérêts de Manchester United et du Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Nkunku selon The Evening Standard , Chelsea se serait empressé de trouver un accord avec le joueur pour un pré-contrat comme cela a notamment été avancé par Fabrizio Romano et The Athletic ce lundi.

Chelsea a fait le plein de confiance pour le transfert de Nkunku