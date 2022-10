Foot - Mercato - PSG

PSG : La messe est dite pour ce grand retour souhaité par Campos

Publié le 3 octobre 2022 à 09h45 par Thomas Bourseau

Pour renforcer l’effectif du PSG, le conseiller football du club de la capitale, qui n’est autre que Luis Campos, songerait notamment à Christopher Nkunku. Pour autant, l’ex-titi parisien devrait prendre la direction de Chelsea, club avec lequel il aurait signé un pré-contrat.

Mais que va-t-il advenir de Christopher Nkunku ? Figurant déjà sur les tablettes de plusieurs cadors européens la saison passée, l’international français prenait la décision de prolonger son contrat au RB Leipzig jusqu’à l’été 2026 en juin dernier. Pour autant, sa cote sur le marché resterait toujours aussi haute et le PSG semble faire partie des clubs intéressés.

Un accord de principe avait été trouvé

Cependant, le PSG aurait du pain sur la planche. RMC Sport révélait dernièrement qu’un accord de principe avait été trouvé entre Christopher Nkunku et Chelsea pour un transfert qui deviendrait effectif à l’été 2023. Et il semblerait que le milieu offensif de Leipzig, élu meilleur joueur de Bundesliga la saison passée, ait bel et bien pris la décision de troquer la tunique du club allemand pour celle des Blues .

Mercato - PSG : Le Real Madrid oublie Mbappé, la presse espagnole hallucine https://t.co/BDhQ6HeGSW pic.twitter.com/5q55ljjdP5 — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Pré-contrat signé pour Nkunku avec Chelsea