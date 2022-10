Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid oublie Mbappé, la presse espagnole hallucine

Publié le 3 octobre 2022 à 09h00 par Arthur Montagne

Passé proche de rejoindre le Real Madrid à deux reprises ces derniers mois, Kylian Mbappé avait finalement décidé de prolonger au PSG jusqu'en 2025. Par conséquent, le Real Madrid semble avoir tourné la page pour le moment. Au point que les Socios ne se soucient plus du tout de ce dossier, ce qui étonne la presse espagnole.

Pendant de longtemps, le Real Madrid a rêvé de Kylian Mbappé. Dès 2017, le club merengue fait le forcing pour recruter le jeune attaquant français qui s'engagera finalement avec le PSG pour 180M€, bonus compris. Mais alors que le contrat du crack de Bondy arrivait à échéance en juin dernier à Paris, le Real Madrid est revenu à la charge et était même persuadé de rafler la mise avant que Kylian Mbappé ne prolonge son contrat au PSG jusqu'en 2025, prenant tout le monde de court. Néanmoins, compte tenu du fait qu'il ait signé un contrat court, cela laisse un espoir aux Madrilènes.

Mercato - PSG : Incroyable scène de Kylian Mbappé avec une recrue https://t.co/KqXGZiDOT5 pic.twitter.com/WJ7Pp0LaMd — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Les socios ne posent aucune question sur Mbappé ou Haaland

Par conséquent, l'Assemblée annuelle du Real Madrid, qui se tenait dimanche, était très attendue et la presse espagnole était à l'affût des questions des Socios pour Florentino Pérez. Mais contre toute attente, le cas Kylian Mbappé n'a pas du tout été évoqué, pas plus que celui d'Erling d'Haaland. Et cela n'a pas manqué de faire réagir la presse espagnole pour laquelle la surprise est totale. « Les socios tournent le dos à Mbappé », titre ainsi Defensa Central . Mundo Deportivo a également du mal à y croire. Il faut dire que ces dernières années, Florentino Pérez n'échappait jamais aux questions sur un transfert de Kylian Mbappé. La preuve que les Madrilènes semblent agacés par le comportement de l'attaquant du PSG, qu'ils ont attendu depuis trop longtemps.

Pérez n'évoque pas non plus le cas Mbappé