Mercato : Casemiro, Bale... Le grand hommage du Real Madrid

Publié le 3 octobre 2022 à 01h30 par Thomas Bourseau

Ce dimanche se tenait l’assemblée générale du Real Madrid au cours de laquelle Florentino Pérez n’a pas omis de remercier certains grands noms qui ont quitté le club merengue à l’intersaison comme Marcelo, Casemiro ou encore Gareth Bale.

À l’occasion du dernier mercato estival, le Real Madrid a accueilli seulement deux recrues, à l’instar de la session de 2021 avec David Alaba et Eduardo Camavinga. Cet été, Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger sont venus renforcer l’effectif de la Casa Blanca . Mais dans le sens des départs, ils ont été plusieurs à prendre la porte du Real Madrid, à commencer par une véritable icône du club merengue.

La légende Marcelo célébrée

Après 15 saisons passées au Real Madrid pour 546 rencontres disputées, Marcelo a quitté la Casa Blanca en tant qu’agent libre à la dernière intersaison afin de s’engager en faveur de l’Olympiakos. Lors de l’assemblée générale du Real Madrid ce dimanche, Florentino Pérez s’est confié sur l’héritage conséquent que le Brésilien a laissé derrière lui. « Je profite de l'occasion pour adresser notre affection et notre admiration à Marcelo, le joueur qui a le plus de titres..... (le pavillon applaudit), le joueur le plus titré au cours des 120 ans d'histoire du Real Madrid. Il a terminé son cycle ici, au cours duquel il a remporté 25 titres. Il est arrivé à l'âge de 18 ans et est reparti comme l'un des meilleurs de l'histoire. Merci beaucoup, Marcelo ».

L’omniprésent Casemiro remercié

Par la suite, Florentino Pérez s’est également attardé sur le départ d’un autre Brésilien qui a lui aussi pesé ces dernières saisons au Real Madrid en prenant part aux cinq derniers sacres du club en Ligue des champions : Casemiro. « Casemiro, une de nos grandes références à cette époque. Des cinq titres de la Ligue des champions à la Super Coupe d'Europe avec laquelle il a fait ses adieux. Merci beaucoup, Casemiro ».

Un mot pour Gareth Bale, sifflé par l’assemblée