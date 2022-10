Foot - Mercato - PSG

Transferts : PSG, Real Madrid… Tchouaméni raconte son mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Aurélien Tchouaméni est un joueur du Real Madrid. Convaincue par les performances de l’international français à l’AS Monaco, la Casa Blanca n’a pas regardé à la dépense pour recruter le milieu de terrain. Un intérêt flatteur pour Tchouaméni qui n’a pas hésité longtemps avant de rejoindre le Real Madrid. Et même le PSG n’a pas réussi à faire pencher la balance en sa faveur…

80M€ + 20M€ de bonus. Voilà donc le montant débourser par le Real Madrid pour recruter Aurélien Tchouaméni. Impressionnant avec l’AS Monaco, l’international français était annoncé comme l’un des futurs cracks au milieu de terrain. Les Merengue n’ont alors pas hésité longtemps avant de sortir le chéquier pour sécuriser ce crack. La concurrence était pourtant au rendez-vous dans ce dossier Tchouaméni. En effet, le PSG et Liverpool étaient également intéressés. Mais pour le protégé de Carlo Ancelotti, il n’y avait que le Real Madrid.

Ce dimanche, Aurélien Tchouaméni s’est confié à Téléfoot , dévoilant les coulisses de son mercato estival. Et comme l’a expliqué la recrue du Real Madrid, il n’a clairement pas hésité, bien que d’autres options s’offraient à lui pour poursuivre sa carrière loin de l’AS Monaco : « Il y avait pas mal de clubs intéressés, mais dès j’ai entendu que le Real était dans la course, je n’ai pas réfléchi. J’ai dit à mon agent de trouver un accord ».

« Le PSG est un grand club européen, mais…