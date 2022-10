Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles confirmations sur le transfert de Nkunku

Publié le 3 octobre 2022 à 07h00 par Jules Kutos-Bertin

Parti du PSG en 2019 au RB Leipzig, Christopher Nkunku continue de briller en Bundesliga. Toujours dans le viseur du club de la capitale, qui pense à le faire revenir, l’international français aurait déjà passé sa visite médicale avec Chelsea. En attendant, les Blues discutent avec l'écurie Red Bull du montant du transfert. Le plan B étant de lever son option d’achat.

La trajectoire de Christopher Nkunku, c’est un peu le résumé de l’histoire du PSG avec ses joueurs formés au club. Barré par une concurrence XXL à Paris, Nkunku a préféré partir vers le RB Leipzig pour gratter du temps de jeu. Après trois saisons en Allemagne, l’international français a confirmé tout son talent, lui qui a été élu meilleur joueur de Bundesliga l’an dernier devant Robert Lewandowski et Erling Haaland. Une ascension que le PSG suit de près, puisque il pense à faire revenir l’enfant prodige.

« Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison »

Et cette idée ne déplairait pas à Christopher Nkunku. « Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. Oui je regarde encore les matchs du PSG. C’est mon club formateur et j’y suis toujours très attaché. Donc dès que j’ai l’opportunité je regarde leur match », expliquait récemment Nkunku. Cependant, un retour au PSG semble très lointain.

TRUE✅ https://t.co/gESrSU06ua — Christian Falk (@cfbayern) October 2, 2022

Discussions entre Chelsea et Leipzig pour Nkunku