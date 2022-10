Foot - Mercato - PSG

PSG : La décision fracassante de Campos avec Christopher Nkunku

Rayonnant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku éveille l’intérêt des plus grands clubs européens. Alors qu’il est question d’un futur transfert à Chelsea, l’international français avait également été annoncé de retour au PSG, son club formateur. Toutefois, Luis Campos aurait visiblement pris une décision radicale dans ce dossier Nkunku.

En 2019, Christopher Nkunku faisait le choix de quitter le PSG pour le RB Leipzig. Un choix payant pour l’international français qui a totalement explosé en Allemagne. De quoi lui permettre de voir s’ouvrir de grandes portes pour son avenir. Ainsi, actuellement, ça s’enflamme à propos de Nkunku et d’un transfert qui serait presque réglé avec Chelsea.

Et le PSG ? Ces derniers mois, il était en effet question d’un possible retour de Christopher Nkunku au sein de son club formateur. D’ailleurs, le joueur du RB Leipzig n’avait clairement pas fermé la porte pour revenir au PSG. Toutefois, cela pourrait bien ne pas arriver de sitôt…

PSG did also consider buying Nkunku back but have decided against it for now. The Chelsea medical doesn’t stop other clubs entering the race. But it makes #CFC frontrunners.