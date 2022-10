Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato de Nkunku part dans tous les sens

Publié le 1 octobre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Annoncé dans les plus grands clubs du monde comme le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool, Christopher Nkunku pourrait d’ores et déjà avoir fait un grand pas vers son prochain club. En effet, un accord de principe aurait été convenu avec Chelsea.

« Le Paris Saint-Germain sera toujours un club très spécial. Le PSG m’a offert mon premier contrat professionnel. C’est là que j’ai fait mes premiers pas » . A l’occasion d’une récente interview pour Sport BILD , Christopher Nkunku a prononcé ces mots concernant le PSG. Cela tomberait bien puisque Luis Campos, conseiller football de son club formateur, serait intéressé par son profil depuis quelques semaines.

Une visite médicale déjà passée ?

Cependant, il se pourrait que le vent ait déjà tourné dans le feuilleton Christopher Nkunku, et pas spécialement dans le sens du PSG. Bien au contraire. D’après les informations de Sport BILD , de The Daily Telegraph et de CBS Sports, l’international français aurait déjà passé sa visite médicale à Francfort courant septembre dans le cadre d’un transfert à Chelsea. Il n’en serait cependant rien. En effet, d’après Foot Mercato et RMC Sport, Nkunku se serait rendu à Francfort afin de renouveler son contrat d’assurance, pas pour passer sa visite médicale pour une opération avec Chelsea pour l’été 2023.

Mercato - PSG : Campos l’attend, une offre à 100M€ en préparation ? https://t.co/BhGjTFz5yg pic.twitter.com/y5Wmbyb1ge — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Accord de principe entre Chelsea et Christopher Nkunku

Pour autant, le PSG n’aurait pas plus de chances de parvenir à ses fins dans le dossier Christopher Nkunku. D’après RMC Sport , un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur et Chelsea bien que rien n’ait encore été signé.

Nkunku veut la Premier League, le Real Madrid reste à l’affût