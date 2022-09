Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Nkunku

Publié le 30 septembre 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé au RB Leipzig jusqu’en juin 2026, Christopher Nkunku pourrait voir sa clause libératoire de 60M€ être levée par Chelsea avec qui il aurait déjà trouvé un accord de principe au grand dam du PSG et du Real Madrid entre autres. Pour autant, il n’aurait pas encore passé sa visite médicale à Francfort comme il en a été question ces dernières heures.

La guerre est totale en coulisse pour le transfert de Christopher Nkunku. Déjà au cœur des spéculations sur le marché à la toute fin de la saison dernière, l’international français qui a été élu joueur de la saison en Bundesliga faisait le choix de prolonger son contrat au RB Leipzig jusqu’en juin 2026. Cependant, une clause libératoire de 60M€ a été fixée dans le contrat en question. De quoi donner des idées au PSG, au Real Madrid ou encore à Chelsea.

Nkunku aurait déjà passé ses tests médicaux en marge de son transfert à Chelsea

D’après les informations divulguées par Sport BILD , les espoirs de Luis Campos de rapatrier le titi parisien au PSG pourraient bien d’ores et déjà s’avérer vain. En effet, une visite médicale à Francfort aurait été effectuée par Christopher Nkunku courant septembre pour son transfert à Chelsea l’été prochain. Dans la foulée, The Daily Telegraph et CBS Sports ont confirmé la tendance.

Pas de visite médicale à Francfort finalement ?

Cependant, à en croire les informations récoltées par Foot Mercato , la présence de Christopher Nkunku à Francfort n’aurait aucun lié avec ladite visite médicale. Comme RMC Sport, FM explique que l’international français aurait eu un rendez-vous pour un renouvellement de son contrat d’assurance. Pour autant, Chelsea serait bel et bien en pole position pour recruter Nkunku, au nez et à la barbe du PSG, du Real Madrid et de Liverpool. Ce serait ce que des membres des Blues ressentiraient d’après Foot Mercato.

Un accord de principe entre Chelsea et Nkunku