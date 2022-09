Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos le veut, son transfert se confirme

Publié le 30 septembre 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Christopher Nkunku semble attisé de vives convoitises sur le marché des transferts. A en croire divers médias, le PSG serait sur les rangs pour accueillir l’international français et titi parisien. Cependant, Chelsea aurait grillé la priorité à la fois au Paris Saint-Germain et au Real Madrid dans ce dossier.

Bien qu’il soit parti au RB Leipzig en 2019, Christopher Nkunku ne semble pas pour autant avoir quitté le champ de vision du PSG. En effet, le conseiller football Luis Campos aurait coché son nom dans sa short-list estivale. Et un retour au PSG du titi parisien ne serait pas déplaisant à en croire les propos récemment énoncés par l’international français. « Le Paris Saint-Germain sera toujours un club très spécial. Le PSG m’a offert mon premier contrat professionnel. C’est là que j’ai fait mes premiers pas ».

Le Real Madrid ne lâcherait pas le PSG d’une semelle avec Nkunku

Pour autant, Luis Campos ne serait pas seul dans la course à la signature de Christopher Nkunku. Le PSG serait contrait de se frotter au Real Madrid qui, selon Ok Diario , aurait toujours des vues sur le milieu offensif du RB Leipzig. Néanmoins, le concurrent le plus dangereux du PSG dans la course à la signature de Nkunku ne serait autre que Chelsea.

Chelsea, sérieux prétendant au PSG pour Nkunku

Depuis le rachat du club londonien, le co-propriétaire Todd Boehly aurait à cœur de bâtir une équipe compétitive à Chelsea et pourrait se servir des prochaines sessions de transfert afin de mener à bien ses projets. The Daily Telegraph a souligné ces derniers jours un intérêt concret pour Christopher Nkunku.

