Transferts : Voilà pourquoi l’OM a raté ce coup cet été

Publié le 3 octobre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Déterminé à injecter du sang neuf dans l’effectif entraîné par Igor Tudor, Pablo Longoria a mis la main sur Luis Suarez ou encore Alexis Sanchez cet été. Néanmoins, un autre attaquant aurait figuré dans le viseur du président de l’OM : Islam Slimani. Ce dernier a justifié son choix de signer à Brest.

Comme il l’avait déjà démontré à l’occasion du mercato estival de 2021, Pablo Longoria a une nouvelle fois été très inspiré et actif sur le marché des transferts à la dernière intersaison. Et renforcer le secteur offensif de l’effectif de l’OM était une priorité du président de l’Olympique de Marseille. Alexis Sanchez et Luis Suarez sont entre autres venus apporter un plus à l’entraîneur Igor Tudor.

«Belaïli ? Sa présence ici a énormément joué dans ma décision de venir»

Cependant, pendant une bonne partie du mercato, il a été question de la venue d’autres buteurs tels que Memphis Depay, Paulo Dybala ou encore Islam Slimani. L’OM aurait songé à l’ancien attaquant de l’OL, mais l’international algérien a finalement pris le chemin de la Bretagne et de Brest. Pour Télégramme , Slimani a justifié son choix. « Belaïli ? Sa présence ici, ainsi que celle d’Haris (Belkebla), a énormément joué dans ma décision de venir ».

«C’est important de sentir que le coach te veut»