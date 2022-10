Foot - OM

OM : Longoria pousse un incroyable coup de gueule

Publié le 2 octobre 2022 à 15h00 par Hugo Chirossel

Alors que l’OM recevra le Sporting Portugal mardi prochain en Ligue des champions, les Marseillais ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters à l’Orange Vélodrome. Cette rencontre se disputera à huis clos, après les incidents survenus face à l’Eintracht Francfort. Un regret pour Pablo Longoria, qui annonce que des dispositions ont déjà été prises afin d’y remédier.

Auteur d’un très bon début de saison en championnat, la situation est un peu différente en Ligue des champions pour l’Olympique de Marseille. Les Phocéens se sont inclinés lors de leurs deux premières rencontres, face à Tottenham (2-0) et l’Eintracht Francfort (0-1). Contre le club allemand, des incidents ont eu lieu à l’Orange Vélodrome entre les supporters, entraînant un huis clos total pour la réception du Sporting Portugal mardi. Une situation qui frustre « beaucoup » Pablo Longoria, comme il l’a confié dans une interview accordée à La Provence .

« Ce qui s’est passé est inadmissible »

« Ce n’est pas acceptable », a ajouté le président de l’OM. « Cela fera partie d’une réflexion plus importante pour tous les acteurs autour de l’OM : les instances, les autorités, les supporters du club. C’est le moment de faire changer les choses parce que ce qui s’est passé est inadmissible . » Pour y remédier, Pablo Longoria a annoncé que des mesures avaient d’ores et déjà été prises. Travaux dans le parcage visiteurs afin d’éviter des contacts visuels entre les supporters, améliorer le pré-filtrage, le périmètre de sécurité… L’Espagnol veut également une « prise de conscience de la part des supporters. Ils doivent comprendre qu’il y a des choses intolérables . »

« On veut un Vélodrome plein à tous les matchs »