Transferts - PSG : Campos reçoit une réponse claire pour Nkunku

Publié le 3 octobre 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Christopher Nkunku est l’un des dossiers chauds du marché des transferts depuis la clôture du mercato estival. Le PSG semblerait en pincer pour l’international français du RB Leipzig, mais Chelsea aurait considérablement avancé ses pions dans cette opération XXL.

En marge du prochain mercato, une piste de Luis Campos devrait filer entre les doigts du conseiller football du PSG. Alors que le club de la capitale a pris la décision à l’été 2019 de vendre Christopher Nkunku au RB Leipzig, Campos ne verrait pas d’un mauvais œil le retour de l’ex-titi parisien. Cependant, il semblerait que le train Nkunku soit en passe de quitter la gare, pour Londres et Chelsea.

Pré-contrat signé et volonté de Chelsea de négocier sur l’indemnité du transfert de Nkunku

D’après les informations divulguées par The Athletic , Christopher Nkunku aurait déjà pris la décision de signer un pré-contrat avec Chelsea dans le cadre d’un transfert qui aurait lieu à la prochaine intersaison. Sous contrat jusqu’en juin 2026 au RB Leipzig, Nkunku a pris le soin de négocier l’inclusion d’une clause libératoire de 60M€ lors de la signature de sa prolongation en fin e saison dernière. Toujours selon The Athletic, Chelsea compterait ne prendre aucun risque. Alors que la concurrence fait rage dans cette opération, les Blues prévoiraient de négocier avec Leipzig un montant plus important que les 60M€ de la clause afin de sécuriser le plus rapidement possible le transfert de Nkunku.

Nkunku n’aurait finalement pas signé de pré-contrat

Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano a confirmé la tendance au sujet des projets de Chelsea pour le transfert de Christopher Nkunku. S’aligner sur la clause libératoire de 60M€ ne serait qu’une alternative aux yeux des dirigeants des Blues , bien déterminés à négocier un prix pour le transfert. Cependant, contrairement à The Athletic , Romano souligne le fait que Christopher Nkunku n’aurait pas encore signé l’offre de contrat proposée par Chelsea.

