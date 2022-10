Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Interpellé par Campos, Messi se laisse séduire

Publié le 3 octobre 2022 à 08h45 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, bien qu’une année supplémentaire en option figure dans le bail en question, Lionel Messi ne se montrerait pas contre l’éventualité de rester au PSG en l’état actuel des choses. Cependant, rien de concret ne serait à signaler contractuellement parlant pour le moment.

Depuis le début de la saison, Lionel Messi est le seul membre de la « MNM » attaque composée de lui-même, de Neymar et de Kylian Mbappé, à avoir débuté tous les matchs du PSG. Et samedi soir, sur la pelouse du Parc des princes dans le cadre de la réception de l’OGC Nice (2-1), le septuple Ballon d’or a montré la voie aux siens en inscrivant son premier coup franc direct en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Impressionné par Messi, Campos veut le garder

Beaucoup plus régulier que lors de son premier exercice parisien, Lionel Messi a impressionné le staff technique de Christophe Galtier dès la pré-saison. Depuis le Trophée des champions, l’Argentin a trouvé à 7 reprises le chemin des filets pour 8 passes décisives. Pour RMC Sport , Luis Campos déclarait dernièrement avoir l’intention de conserver Lionel Messi dont le contrat court jusqu’en juin prochain, et ce pour l’intégralité de son mandat de conseiller football (juin 2025).

Messi pas contre le fait de rester au PSG