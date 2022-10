Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Christopher Nkunku est bouclé

Brillant depuis son arrivée au RB Leipzig en 2019, Christopher Nkunku est dans le viseur du PSG, qui pense à le faire revenir. Cependant, l’international français aurait déjà passé sa visite médicale avec Chelsea. Un accord aurait même été trouvé pour son transfert prévu l’été prochain. Tout serait donc bouclé pour le transfert du joueur formé au PSG.

Malgré son trio de stars en attaque, le PSG a longtemps cherché à se renforcer à ce poste l’été dernier. Luis Campos a activé plusieurs pistes dont Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Marcus Rashford. Cependant, le conseiller football du PSG n’est parvenu à boucler aucun de ces dossiers. Une frustration pour le club de la capitale, surtout que pour le moment, Hugo Ekitike - recruté l’été dernier - ne parvient pas à confirmer les espoirs placés en lui.

Autre joueur qui entrerait dans les plans du PSG : Christopher Nkunku. Formé au club, l’international français a quitté Paris en 2019 pour aller chercher du temps de jeu au RB Leipzig. En Allemagne, Nkunku n’a pas mis longtemps à faire son trou. Elu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, Christopher Nkunku est étincelant et attise les convoitises. Et le PSG a pensé à le faire revenir, mais il n’est pas seul sur ce dossier, loin de là.

#Nkunku from Leipzig to Chelsea in next season is completed, the player has already undergone medicals to be able to sign a contract with the “blues”. All concluded. ✍🏼🔵 #CFC https://t.co/iAbQcA6YML