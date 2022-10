Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos tranche pour Nkunku, son transfert prend forme

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain observe attentivement les prestations impressionnantes de Christopher Nkunku, auteur de 35 buts avec Leipzig la saison dernière, mais Luis Campos ne ferait pas de l’international français une priorité pour l’heure. De quoi donner un gros avantage à Chelsea, qui serait déjà passé à l’action dans ce dossier.

Avec 35 buts et 20 passes décisives en 52 rencontres disputées sous le maillot du RB Leipzig la saison dernière, Christopher Nkunku a naturellement tapé dans l’oeil des cadors européens. D’après la presse espagnole, le Real Madrid serait sous le charme de l’attaquant depuis ses débuts à Paris, mais le PSG aurait également des vues sur son ancien joueur. Pour autant, le dossier Nkunku ne serait plus d’actualité pour le moment.

Sur Twitter , le journaliste Ben Jacobs a confirmé que le PSG avait bien envisagé de recruter Christopher Nkunku ces derniers mois, mais le club de la capitale aurait revu ses plans. Pour l’heure, le retour de Nkunku ne serait plus d’actualité au sein du PSG. De quoi donner un gros avantage à Chelsea.

PSG did also consider buying Nkunku back but have decided against it for now. The Chelsea medical doesn’t stop other clubs entering the race. But it makes #CFC frontrunners.