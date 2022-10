Foot - Mercato

Mercato : Après Tchouaméni, le Real Madrid prépare un sale tour au PSG

Publié le 7 octobre 2022 à 22h00

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait une nouvelle fois rafler au nez et à la barbe du PSG, une piste convoitée sur le marché. Ce fut le cas avec Aurélien Tchouaméni à la dernière intersaison et le club merengue voudrait en faire autant avec Jude Bellingham.

Cela fait à présent quelque temps que Jude Bellingham déchaîne les passions sur le marché des transferts. Le milieu de terrain offensif du Borussia Dortmund, déjà international anglais du haut de ses 19 ans, figurerait dans les papiers des plus grands clubs de Premier League, mais pas seulement. Du côté du Real Madrid, on souhaiterait faire de lui la prochaine jeune figure galactique du club merengue à en croire les informations de The Daily Telegraph alors qu’en parallèle, Antero Henrique, dirigeant du PSG, se serait renseigné sur le profil de Bellingham d’après Média Foot.

Après Tchouaméni et Camavinga, le Real Madrid veut refaire le coup avec Bellingham

Cependant, le Real Madrid aurait la ferme intention d’une nouvelle fois doubler le PSG comme ce fut dernièrement le cas avec Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga. À en croire The Daily Telegraph , le Real Madrid voudrait faire de lui la prochaine grande pépite madrilène comme les deux internationaux français. Et pour ce faire, le champion d’Europe devrait incessamment sous peu lancer un appel à Jude Bellingham et à son entourage afin de bien faire comprendre au jeune talent du Borussia Dortmund qu’il disposerait déjà de la chance d’arborer la tunique du Real Madrid à la prochaine intersaison, en soulignant le fait que cette opportunité pourrait ne pas se présenter à lui deux fois.

Transferts - PSG : Critiqué, Antero Henrique tente un coup colossal à 93M€ sur le mercato https://t.co/VHReCrqu90 pic.twitter.com/soysbc64BW — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Un transfert à 100M€ imaginé au Real Madrid pour Bellingham ?

Au Real Madrid, Jude Bellingham serait considéré comme étant le prochain joueur talentueux à devoir porter les couleurs du club merengue. Pour ce transfert, il se pourrait qu’une offre avoisinant les 100M€ soit formulée au Borussia Dortmund. Reste à savoir si le Real Madrid parviendra à ses fins alors que le PSG entre autre, seraient également sur les rangs.