Mercato - PSG : Real Madrid, Guardiola... Henrique s'embarque dans une galère pour ce crack

Publié le 7 octobre 2022 à 21h15

Dan Marciano

Nouvelle pépite du Borussia Dortmund, Jude Bellingham suscite la convoitise des plus grandes équipes européennes sur le marché. Le PSG serait le dernier club à s'être manifesté dans ce dossier. Le club parisien partirait de loin puisque le Real Madrid et Manchester City auraient déjà une longueur d'avance pour recruter l'international anglais.

A seulement 19 ans, Jude Bellingham est la nouvelle pépite du Borussia Dortmund. Et à l'instar d'Erling Haaland, il pourrait vite être amené à quitter le club allemand et à rejoindre un club plus huppé. La liste des prétendants est longue.

Le PSG tente le coup pour Bellingham

Selon les informations divulguées par Média Foot ce vendredi, le PSG se serait récemment manifesté dans ce dossier Bellingham. Un dossier activé par Antero Henrique, l'un des responsables du club parisien. Le Portugais aurait pris son téléphone pour s'entretenir avec l'international anglais, valorisé 93M€ par le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid et Manchester City dans le coup