Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Les fortunes affolantes de la MNM

Publié le 8 octobre 2022 à 13h00

Thibault Morlain

Aujourd’hui, le PSG dispose de l’un des meilleurs trios offensifs du monde avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Cette saison, sur les terrains, la MNM est en très grande forme. Mais il n’y a pas que sur les pelouses que les trois stars du PSG explosent les compteurs. En effet, au niveau financier, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé font également forte impression.

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football. En effet, pour s’inviter à la table des plus grands clubs européens, les Parisiens ont lâché plus de 400M€ pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé coup sur coup. Et depuis l’été 2021, une autre star à rejoint le Brésilien et le Français et pas n’importe laquelle : Lionel Messi. Profitant que l’Argentin était libre suite à son départ du FC Barcelone, le PSG a formé l’un des trios offensifs les plus dangereux. Mais tout cela a un coût financier. Aujourd’hui, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé font en effet partie des 10 joueurs les mieux payés du monde dont le classement a été révélé par Forbes .

Mercato - PSG : Après le Barça, une nouvelle menace apparaît pour Messi https://t.co/qqfJgaGA0F pic.twitter.com/NUv5Y9eCKo — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Mbappé tout en haut

Et tout en haut de ce classement, on retrouve un certain Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, le crack de Bondy a paraphé un nouveau contrat avec le PSG et quel contrat. En effet, Mbappé a été couvert d’or par le Qatar pour le convaincre de rester au sein du club de la capitale. Le voilà désormais comme le joueur le mieux payé du monde. Le montant ? 131M€, dont 113M€ de salaires et le reste grâce à ses sponsors.

Messi et Neymar derrière

En numéro 2 de ce classement : Lionel Messi. S’il a baissé son salaire suite à son départ du FC Barcelone, le numéro 30 du PSG continue de toucher une petite fortune. Au total, Messi toucherait ainsi 123M€, dont 56M€ grâce à ses sponsors. Si Cristiano Ronaldo complète le podium des joueurs les mieux payés du monde, juste derrière, à la 4ème place, il y a Neymar. Lui perçoit 89M€, dont 56M€ de salaires.



Quid du reste du top 10 ? Derrière Neymar, on peut ainsi retrouver Mohamed Salah, Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski, Eden Hazard, Andrés Iniesta ainsi que Kevin De Bruyne.